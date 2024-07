Depot-Insolvenz: Wie geht es in der Filiale Mindelheim weiter?

Eine Insolvenz in Eigenverwaltung hat das Deko-Unternehmen Depot beantragt. Um die Firma wieder zu sanieren, ist ein hartes Sparprogramm geplant. Knapp ein Drittel der 300 Filialen in Deutschland sollen auf den Prüfstand gestellt werden, hatte Inhaber Christian Gries bereits im März dem Handelsblatt erklärt. Betroffen seien vor allem jene Läden, bei denen die Mietverträge auslaufen: Wenn die Vermieter zu Senkungen der Miete bereit seien, würde man die Verträge verlängern. „Wir hoffen, mindestens die Hälfte der gefährdeten Filialen halten zu können“, wurde Gries in dem Artikel zitiert.

Ob auch Mindelheim zu diesen Filialen gehört, bei denen der Mietvertrag ausläuft? Das ist unklar. In der Filiale selbst, die sich im Gewerbegebiet in der Allgäuer Straße befindet, gibt man dazu keine Auskunft. Und auch die Pressestelle des Unternehmens hat auf eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion bislang nicht reagiert. Die Zukunft von Depot bleibt also vorerst ungewiss.