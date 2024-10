Der beliebte Rotary-Adventskalender ist ab heute wieder zu haben

Der Rotary-Adventskalender gehört für viele Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer zur Vorweihnachtszeit wie Lebkuchen und Punsch. Am Montag, 28. Oktober, startet der Verkauf des beliebten Kalenders, der nicht nur attraktive Preise bietet, sondern auch die Möglichkeit, Gutes zu tun. Denn der Verkaufserlös kommt wie in den Vorjahren Menschen in Not zugute.

Durch den Brand des Mindelheimer Hochhauses im Dezember 2023 und das Hochwasser diesen Juni sind innerhalb weniger Stunden viele Menschen in akute Not geraten und bedurften schneller und unbürokratischer Unterstützung. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung war in beiden Situationen beeindruckend, und auch der Rotary Club Mindelheim konnte in beiden Fällen mit größeren Spenden helfen. Abseits des öffentlichen Interesses dauerten zahlreiche kleinere individuelle Notlagen an oder traten neu auf. Auch Krankheit, Schicksalsschläge oder die Grenzen der staatlichen Unterstützung bringen Menschen nach wie vor schnell in Situationen, in denen sie hilfsbedürftig werden.

Der Rotary-Adventkalender unterstützt auch die Kartei der Not

Deshalb stellte der Rotary Club Mindelheim rund die Hälfte des Verkaufserlöses aus der Kalenderaktion 2023 der Kartei der Not zur Verfügung, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Es hilft Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Auch verschiedene Anträge der Diakonie Allgäu auf Direktunterstützung haben die Mindelheimer Rotarier befürwortet. Die Mindelheimer Tafel erhielt erneut Zuwendungen und Kinder aus bedürftigeren Familien erlebten im Rahmen des „Kids Camps“ im Unterallgäu schöne Ferientage.

Insgesamt werden 4000 Kalender angeboten. Rein rechnerisch gewinnt jeder zehnte Kalender. Zu gewinnen gibt es fast 400 Sachpreise im Wert von mehr als 16.000 Euro. Der Hauptgewinn lässt den Gewinner oder die Gewinnerin im wahrsten Sinne abheben: Es handelt sich um einen Allgäu Rundflug auf G120 TP mit Kunstflug im Wert von 1400 Euro. Alle Gewinne haben einen Mindestwert von 25 Euro. Bei einem Verkaufspreis von fünf Euro lohnt es sich also auch heuer wieder, mitzumachen.

Die Kalender sind von Montag, 28. Oktober, bis Freitag, 22. November, an folgenden Verkaufsstellen zu haben: in Mindelheim in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung, dem Tabak-Shop im V-Markt, im Fachgeschäft „Kochen Tafeln Schenken“ von Michael Haid, in der Esso-Tankstelle, der Buchhandlung Sahl und der Metzgerei Gregor Singer in Unterauerbach. In Bad Wörishofen liegt der Kalender in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung bereit, in Pfaffenhausen an der Aral-Tankstelle und in Türkheim bei Friseur und Lottoannahmestelle Haugg. In den vergangenen Jahren waren die Kalender stets schon nach wenigen Tagen ausverkauft. (mz)