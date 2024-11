Der Heimatbrief 2024 ist erschienen

Soeben erschienen ist der Mindelheimer Heimatbrief 2024. Das Heft berichtet auf 140 Seiten über bedeutende Ereignisse der letzten zwölf Monate in Mindelheim und den Stadtteilen. Der Leser erfährt dabei alles Wissenswerte über Projekte der Stadtentwicklung sowie den Schul- und Wirtschaftsstandort Mindelheim. Ebenso informiert die Jahresbotschaft über die Vielfalt des kulturellen Lebens, über Persönlichkeiten, Vereine und städtepartnerschaftliche Begegnungen.

Beim Heimatbrief handelt es sich um die einzige regionale Veröffentlichung, die weltweit verschickt wird. „Rund 1000 Mindelheimer in aller Welt halten somit ein schönes Stück Heimat in den Händen“, so Bürgermeister Stephan Winter. Das Heft wird unter anderem in Schweden, der Türkei, den USA, in Argentinien, Australien, Namibia, Kanada, China, Spanien, der Dominikanischen Republik und in Jordanien gelesen.

Der Heimatbrief ist jetzt wieder in Mindelheim im Handel

Jeder, der den Heimatbrief nicht geschickt oder geschenkt bekommt, kann ihn in der Touristinfo im Rathaus, in den Buchhandlungen Sahl und Thurn sowie in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung erwerben.

Außerdem gibt es dieses Jahr eine Premiere: Die Stadt Mindelheim legt großen Wert auf Klimaschutz. Daher gibt es den Mindelheimer Heimatbrief unter www.mindelheim.de/unsere-stadt/mindelheim/heimatbrief auch in digitaler Form. (mz)