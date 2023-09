Mindelheim

Der Sachon-Verlag geht mit CEO Mausi in die digitale Zukunft

In diesem Gebäude auf dem Gelände der Mindelburg arbeitet weiter der Verlag Sachon.

Plus Der Sachon-Verlag in Mindelheim erschließt sich mit digitalen Angeboten neue Geschäftsfelder. Das fordert die Belegschaft. Ein Gast sorgt für notwendig gute Stimmung.

Von Johann Stoll

Wie alle Verlage, die Druckerzeugnisse herausgeben, machen Sachon steigende Kosten zu schaffen. Die Papierpreise haben in den vergangenen Jahren stark angezogen, ebenso die Energiepreise und die Kosten für die Zustellung, die bei Sachon über die Post erfolgt. Sachon ist ein Fachverlag, der seine Kunden gezielt mit exklusiven Informationen versorgt. Titel wie Brauindustrie, Getränkeindustrie, Getränkefachgroßhandel, Brewing and Beverage Industry International und Maler und Lackiermeister wenden sich nicht an ein Massenpublikum. Diese Kunden, sagt Geschäftsführerin Sanda Wulkan, legten viel Wert auf gedruckte Ausgaben, weil sie sich intensiv mit einzelnen Artikeln beschäftigten.

Sachon kann auf ein stabiles Print-Geschäft bauen

Sachon kann auf ein stabiles Printgeschäft aufbauen. Das sei auch die Voraussetzung, die notwendige „Dauertransformation“ zu meistern, die sich beschleunigt habe, so Wulkan. Die schnellen Informationen spielt Sachon längst digital aus, etwas wenn es Personalien aus Unternehmen zu vermelden gibt. Wöchentlich erscheinende Newsletter für einzelne Fachbereiche sind eine Antwort auf die neue Zeit. Jedes Heft gibt es auch als E-Paper.

