Die besten Fotos Schwabens sind in Mindelheim zu sehen

Beeindruckende Bilder verspricht die Schwäbische Fotomeisterschaft, die in diesem Jahr der Fotoclub Mindelheim zusammen mit dem Deutschen Verband für Fotografie ausrichtet. Für den Wettbewerb haben Fotografen aus ganz Schwaben rund 600 Bilder eingereicht, die eine Fachjury bewertet hat. Mehr als 100 der besten Arbeiten sind von Sonntag, 27. Oktober, bis Sonntag, 3. November, in der Berufsschule in Mindelheim (Westernacher Str. 5) zu sehen, und zwar montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr. Dann wird auch bekannt gegeben, wer bei der Meisterschaft in den Bereichen „Clubmeisterschaft“, „beste Autoren“ und „Jugend-Erfolge“ am besten abgeschnitten hat. In der Ausstellung wird auch dieses Bild von Sieglinde Senser vom Fotoclub Mindelheim zu sehen sein, der sich – so viel sei schon verraten – über eine Auszeichnung freuen darf.

