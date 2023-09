Die Maus öffnet Türen in der Pfarrei St. Stephan

Bei "Türen auf mit der Maus" geht es heuer um wertvolle Schätze. Welche es in der Pfarrei St. Stephan zu entdecken gibt, zeigen fünf besondere Führungen.

Die Sendung mit der Maus kennt vermutlich jeder: Seit mehr als 50 Jahren erklärt sie in ihren Sachgeschichten – nicht nur Kindern – wie zum Beispiel die Löcher in den Käse kommen oder die bunten Streifen in die Zahnpastatube. Und dann gibt es da noch den "Türen auf mit der Maus"-Tag am 3. Oktober, an dem die Maus Türen öffnet, die normalerweise meist geschlossen sind. Heuer steht die Aktion unter dem Motto "Wertvolle Schätze" – und die will in diesem Jahr auch die Mindelheimer Pfarrei St. Stephan präsentieren. Sie beteiligt sich mit gleich fünf besonderen Führungen an "Türen auf mit der Maus". Für drei davon sind noch Plätze frei.

Bereits ausgebucht ist die Entdeckertour mit Pastoralreferentin Stefanie Hauke durch die Stadtpfarrkirche St. Stephan, in der bei genauem Hinsehen einige Ritter, eine Prinzessin und sogar ein Einhorn zu entdecken sind, und die Führung durch den Dachboden der Jesuitenkirche. Aber für eine andere Führung dort, die um 10.30 Uhr startet, sind noch Plätze frei: Entdecker ab sechs Jahren können von Kulturamtsleiter Christian Schedler unter dem Titel "Schaurig schön" mehr erfahren über kostbar verzierte Skelette, unterirdische Gänge und geheime verschlüsselte Botschaften.

Bei "Türen auf mit der Maus" kann man sogar in die Orgel hineingehen

Ebenfalls für Kinder ab sechs Jahren öffnet sich die Tür zur Sakristei in der Pfarrkirche St. Stephan. Mesner Stefan Hauke zeigt, welche Kleidungsstücke ein Pfarrer tragen kann und verrät, wie man erkennt, wie wertvoll die Kirchenschätze in der Sakristei sind. Um den zumindest der Größe nach größten Schatz einer Kirche geht es schließlich um 16 Uhr, nämlich um die Orgel. Organist Michael Lachenmayr erklärt Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren, wie sie funktioniert und lässt sie selbst auf der Orgelbank Platz nehmen und die Königin der Instrumente ausprobieren. Damit nicht genug, dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogar in die Orgel hineingehen und viele Tausend Pfeifen sehen, die nur so klein sind wie der kleine Finger.

Für die Führungen anmelden kann man sich per E-Mail an stefanie.hauke@bistum-augsburg.de. Treffpunkt ist an der großen Maus, die bei gutem Wetter vor und bei schlechtem Wetter in der Jesuitenkirche und der Pfarrkirche steht. Bis auf "Schaurig schön" sind die Führungen nur für Kinder gedacht. Nachmittags ab 14 Uhr können die Eltern im Pfarrheim bei Kaffee und Kuchen auf die Kinder warten. "Falls sich jemand aber nicht alleine trauen sollte, finden wir auch da eine Möglichkeit", versichert Stefanie Hauke, die "Türen auf mit der Maus" organisiert hat. (baus)