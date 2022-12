Die Mindelheimer Stadtkapelle und ihr klingender Wunsch nach Frieden

Plus Nach längerer Corona-Pause gibt die Mindelheimer Stadtkapelle wieder ein Adventskonzert. Dabei begeistern die Musikerinnen und Musiker ihre Gäste.

Festliche Vorfreude und der Wunsch nach Frieden zogen sich wie ein roter Faden durch das Programm der Adventskonzerte, die die Mindelheimer Stadtkapelle in der Kirche St. Stephan gegeben hat. Nicht zu überhören war auch die Freude der Musikerinnen und Musiker darüber, „dass wir nach längerer Corona-Pause wieder vor großem Publikum konzertieren können“.