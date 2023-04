Mindelheim

06:00 Uhr

Mindelheims Spielplätze sollen attraktiver werden

Plus Die Kreisstadt Mindelheim wächst und mit ihr Familien mit kleinen Kindern. Die Bürgergemeinschaft hat deshalb angeregt, die Spielplätze attraktiver zu gestalten.

Von Johann Stoll

17 öffentliche Spielplätze gibt es in Mindelheim. Diese sind nach Ansicht der Bürgergemeinschaft im Stadtrat nicht alle in bestem Zustand oder mit attraktiven Spielgeräten ausgestattet. Stadträtin Ursula Kiefersauer hat als begeisterte Oma einen persönlichen Test der Spielplätze vorgenommen. Ihr Fazit: So mancher Platz schlummert im Dornröschenschlaf. Geräte sollten ersetzt werden, die Spielplätze generell überarbeitet werden.

Seniorenbänke auf Mindelheimer Kinderspielplätzen?

Wohnviertel veränderten sich. Wo weniger kleine Kinder leben, könnten Spielplätze mit mehr Grün zum Verweilen aufgehübscht werden, findet Kiefersauer. Zum Beispiel mit "Seniorenbänkchen" könnte auch den Erholungswünschen Älterer entgegengekommen werden.

