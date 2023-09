Die Stadt nimmt bei der Sanierung der Mindelburg Tempo auf

Plus Ein Zuschuss vom Land verleiht der Sanierung der Mindelburg Flügel. Die Stadt hat erste Arbeiten vergeben. Bis zum Museum ist es aber noch ein langer Weg.

Die Mindelburg bot in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Stoff für überraschende Geschichten. Der Leiter des Heimatmuseums und künftige Chef eines noch einzurichtenden Burgenmuseums, Markus Fischer, hat einen lange Zeit vergessenen Geheimgang entdeckt. Dann förderten Experten um Kulturamtsleiter Christian Schedler zutage, dass die Mindelburg wohl noch älter ist, als bisher vermutet. Im Jahr 1125 wurde sie zum ersten Mal erwähnt. Sie könnte auch noch deutlich älter sein. Bisher ist man davon ausgegangen, dass die Mindelburg vor knapp 900 Jahren errichtet wurde. In Berlin ist das nicht unbemerkt vorübergegangen. Die Mindelburg gilt inzwischen als Denkmal nationalen Ranges.

Das Interesse an dem Palas, den der jahrzehntelange Mieter, der Verlag Sachon, der Stadt Mindelheim zurückgegeben hat, ist nicht nur in Mindelheim immens. Umso erfreuter nahm die Stadt die Förderung durch den Freistaat Bayern zur Kenntnis. 650.000 Euro fließen. Eingefädelt hatte das der Kaufbeurer Abgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler).