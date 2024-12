„Dognapping“ vorm Supermarkt: Pudel verschwunden

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Berliner Straße in Mindelheim wurde am Dienstagvormittag zwischen elf und zwölf Uhr ein Hund gestohlen. Laut Polizei hatten die Besitzer ihren schwarzen Pudel vor dem Laden angebunden. Sie wurden dann von einem bislang unbekannten Zeugen angesprochen, der ihnen sagte, dass der Hund von einer anderen Person mitgenommen wurde. Der Zeuge sowie weitere Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei in Mindelheim zu melden. (mz)

