E-Scooter-Fahrer hatte Cannabis konsumiert

Am Montagmorgen haben Polizeikräfte in Mindelheim einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer kontrolliert: Der verstrickte sich zunehmend in Widersprüche, als es darum ging, ob er zuvor berauschende Substanzen genommen habe, heißt es im Polizeibericht. Letztlich habe er eingeräumt, nur wenige Stunden vor der Fahrt Cannabis konsumiert zu haben. Ihn erwartet nun ein empfindliches Bußgeld. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. (mz)

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis