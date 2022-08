Mindelheim

vor 17 Min.

Ein echter Allgäuer kommt nach Hause

Plus Nach mehrmaligen Verschiebungen tritt Maxi Schafroth endlichin Mindelheim auf – und weicht spontan von seinem Programm ab.

Von Kathrin Elsner

„Am Nachmittag hab ich noch mal überlegt: Verschieben wir’s noch mal?“, eröffnete Maxi Schafroth einen grandiosen Kabarettabend mit dem Thema „Faszination Bayern“. Der war eigentlich viel früher geplant, musste aber wegen Corona mehrfach verschoben werden. Nun war das Forum Mindelheim so gut wie ausverkauft. Doch immer wieder ging die Türe auf und weitere Gäste kamen herein. „Es kommen immer noch mehr Leute“, wunderte sich Maxi Schafroth, der spontan von seinem Programm abwich und die zu spät Kommenden mit viel Witz begrüßte. „Heut’ habe ich einen besonderen Spaß, weil es ist so ein Kommen und Gehen“, sagte er irgendwann, wünschte sich aber doch irgendwie auch eine Aufklärung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .