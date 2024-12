Ein kleiner Unfall mit weitreichenden Folgen

Ein eigentlich harmloser Unfall hat für zwei Männer weitreichende Folgen. Auf der Mindelheimer Frundsbergstraße war am Sonntagabend ein Fiat Bravo von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Laternenmast gerammt. Die beiden Insassen, ein 19-Jähriger und ein 36-Jähriger, flüchteten zunächst, wurden aber von der Polizeistreife wenig später aufgegriffen. Laut Mitteilung waren beide deutlich alkoholisiert und im Fahrzeug bemerkten die Einsatzkräfte Cannabisgeruch. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutentnahme an. Bei der Kontrolle zeigten die Männer gefälschte ukrainische Führerscheine vor. Auch die Kennzeichen des nicht zugelassenen Fiats waren unrechtmäßig angebracht. Der 19-Jährige wurde zudem per Fahndung gesucht, da er verdächtigt wird, mehrere Straftaten im Straßenverkehr begangen zu haben. Der angefahrene Laternenmast wurde so stark beschädigt, dass er umzustürzen drohte. Mitarbeiter der Stadt Mindelheim legten ihn noch in derselben Nacht um. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die beiden Männer werden wegen diverser Straftaten und Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Fahrzeugbesetzung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 76850 zu melden. (mz)

