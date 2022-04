Mindelheim

vor 17 Min.

Ein neues Haus für seltene Traktoren in Mindelheim

Die ehemalige Hofstelle der Englischen Fräulein liegt im Westen der Mindelheimer Altstadt. Dort soll ein Neubau errichtet werden, in dem eine seltene Sammlung von Traktoren untergebracht wird. Die malerische Auffahrt auf dem Bild links soll erhalten bleiben.

Plus Die Stadt Mindelheim musste über ihren Schatten springen, um das neue Museum zu ermöglichen. Der Planer überraschte mit einer besonderen Idee.

Von Johann Stoll

Wer von der Mindelburg in Richtung Mindelheim ins Tal fährt, der ahnt, wie sensibel dieser Bereich am Rande der Altstadt für das Stadtbild ist. Genau am Fuß, wo die Straße einen Knick macht, soll ein markantes großes neues Gebäude entstehen. Das Gebiet ist denkmalwürdig, und im Boden dürften Zeugnisse aus früheren Jahrhunderten schlummern. Die Stadt macht nun unter Auflagen den Weg für den Neubau frei.

