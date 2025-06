Einbrecher hinterlassen Spur aus Lebensmitteln

Einbrecher haben in der Nacht auf Mittwoch eIn Lebensmittelgeschäft in Industriestraße in Mindelheim heimgesucht. Drei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen, um dort Lebensmittel im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrages, sowie Bargeld zu entwenden. Bei ihrer Flucht hinterließen die Täter eine Spur aus Lebensmitteln, die sich jedoch nach mehreren Metern verlor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr gemacht haben, werden gebeten, sich mit der PI Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 in Verbindung zu setzen. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lebensmittel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis