Einbruch in Werkscontainer: Zeugen gesucht

Am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr ist eine unbekannte Person über den Zaun in das Betriebsgelände einer Firma in der Daimlerstraße in Mindelheim eingebrochen und hat sich dort Zugang zu einem Baucontainer verschafft. Wie es weiter im Polizeibericht heißt, brach der Einbrecher im Innenraum eine Kommode auf und entwendete eine Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim, Telefon 08261/76850, zu melden. (mz)

