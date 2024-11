Eine Bühne für die Farben

Ideal zum drohend grau-tristen November lockt die neue Ausstellung im Salon mit einem bunt-fröhlichen Blickfang, der sich wie ein Feuerwerk in die Räume des Kunstvereins ergießen wird. Die Türkheimer Malerin Melanie Ellmers liebt das Spiel mit Farben, um mit ihnen lebendige und intensive Bilderwelten zu gestalten. Und das macht sie ganz bewusst: „In einer Zeit, die von Krisen und Unsicherheiten geprägt ist, möchte ich mit meinen Bildern eine Gegenwelt schaffen, die uns daran erinnert, dass es neben den Herausforderungen auch Freude, Schönheit und Hoffnung gibt“, erklärt die Künstlerin. Es ist ihr wichtig, dass ihre Bilder beim Betrachten gute Emotionen wecken, dass sie Freude hervorrufen, gewissermaßen eine Blickinsel schaffen. Es geht um innere Balance, um Unbeschwertheit, darum, aus dem Schönen neue Kraft zu schöpfen. Kunst als Inspirationsquelle, und natürlich auch als Zufluchtsort. Der Titel der Ausstellung lautet „Farbwerke“.

Ellmers hat Grafik-Design an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert und sich unter anderem in einem Malerei-Studium bei Felix Eckardt an der Akademie der Bildenden Künste in Kolbermoor weitergebildet. Sie malt vorwiegend mit Acryl- und Ölfarben und integriert in ihre Werke oft auch grafische Elemente und Muster. Das Gemälde „Abstrakt 10“ etwa entwickelt spielerisch mit changierenden Farbverläufen und Zeichen eine ganz eigene Wirkung, die sich bei längerer Betrachtung zwischen Verträumtheit und Sanftheit einpendelt.

In der Ausstellung im Mindelheimer Salon sind abstrakte und konkrete Motive zu sehen

In der aktuellen Ausstellung im Salon zeigt Ellmers Arbeiten aus den vergangenen sechs Jahren, darunter sind sowohl abstrakte Kompositionen als auch konkrete Motive wie Tiere und Landschaften. Mit dabei auch ihr Kuh-Bild „Zweisamkeit“, das 2023 den Publikumspreis einer Ausstellung in Bad Wörishofen gewonnen hat oder aber die „Zebras“ vor grünem Grund. Gerade bei den Zebras tritt die angestrebte Leuchtkraft ihrer Bilder wunderbar zutage.

Darüber hinaus zeigt die Künstlerin eine ganz besondere Serie mit kleineren Arbeiten im sogenannten „Schweberahmen“, die ihr persönlich sehr am Herzen liegen und ihre Farbwelten noch einmal eindrucksvoll zur Geltung bringen – vielmehr: in Szene setzen. Dafür ließ sie quadratische Rahmen anfertigen, deren Rand farblich die Leuchtkraft der Bilder verstärkt, die wiederum nur von Acrylplatten gehalten werden und so scheinbar im freien Rahmen schweben. „Diese Bilder sind mein ganz persönliches Highlight in der Ausstellung“, erklärt Ellmers. Diese Werke können sowohl gehängt als auch gestellt werden und belegen noch einmal klar und deutlich das Motto der Künstlerin: „Bunt ist meine Lieblingsfarbe.“ Die Künstlerin zitiert damit den Architekten und Bauhaus-Begründer Walter Gropius.

Die Ausstellung kann bis zum 27. November immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 14 bis 16 Uhr besucht werden. Die Vernissage findet am Samstag, 2. November, um 19 Uhr statt und wird musikalisch von Gitarrenklängen von Rainer Giera begleitet. Einen Überblick über ihr Schaffen sowie aktuelle Projekte und Ausstellungen findet man unter www.melanieellmers.de.