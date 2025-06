Eine neue Optik für die Filiale von Matt-Optik

Nach dem Umbau präsentiert sich die Mindelheimer Filiale von Optik Matt in neuem Glanz. Optik Matt setzt auf 190 Quadratmetern auf zeitgemäßes Design, moderne Technik und ein erweitertes Angebot: Zukünftig gibt es in Mindelheim auch einen Bereich für Hörakustik. Filialleiterin Ines Vogler (Mitte) und ihr sechsköpfiges Team freuen sich darauf, in den neu gestalteten Räumen zu arbeiten. Zur Wiedereröffnung reisten Birgit (links) und Michael Matt eigens aus Regensburg an, um gemeinsam mit dem Team vor Ort diesen Meilenstein zu feiern.

