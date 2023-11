Mindelheim

11:56 Uhr

Eine Patientin ist dem Mindelheimer Klinikum auf ewig dankbar

Plus Sie war sich immer sicher: Mir passiert doch nichts. Dann stürzte sie in der eigenen Wohnung, zog sich einen Bruch zu und war erst einmal sauer: auf sich.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Helga Huxhorn hat immer viel Sport getrieben, auch jetzt im Alter. Mit ihrem Mann war sie viel in den Bergen unterwegs. In Türkheim gehört sie zu einer Gruppe von Damen rund um Heidi Zacher, die regelmäßig forschen Schrittes in der Natur unterwegs ist. Sie ist fit. Das sollte sich positiv auswirken nach ihrem Malheur, das ihr vor ein paar Wochen passiert ist.

Am 11. Oktober war nichts in Ordnung

Die 83-Jährige lebt allein in ihren vier Wänden in Türkheim. Nach ihr sieht regelmäßig ihre Tochter Bärbel Dobinkat, ob alles in Ordnung ist. Am 11. Oktober war nichts mehr in Ordnung. Helga Huxhorn war um 4 Uhr morgens im Bad gestürzt und kam nicht mehr auf. „Wie ein Soldat bei der Bundeswehr bin ich auf dem Bauch gerobbt“, schildert die rüstige Dame ihre missliche Lage. Aber weder ihre Alarmuhr noch das Telefon war in greifbarer Nähe. Beides lag eine Etage tiefer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen