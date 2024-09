Erneute Diskussion um Mindelheimer Bikepark

Nicht nur Bürgermeister Stephan Winter dürfte in der jüngsten Sitzung des Mindelheimer Stadtrats den Eindruck eines Déjà-Vues gehabt haben: Nachdem bereits in der Sitzung vor der Sommerpause leidenschaftlich über den geplanten Bikepark an der Mindelheimer Schwabenwiese diskutiert worden war, flammte die Diskussion nun erneut auf. Dabei ging es dieses Mal eigentlich nur noch um eine Formalie. Der eigentliche Beschluss wurde längst gefasst.

