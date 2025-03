Ernst Striebel ist neuer Kreisheimatpfleger

Ernst Striebel aus Kirchheim ist neuer Kreisheimatpfleger. Er folgt auf Dr. Bernhard Niethammer, der das Ehrenamt aus beruflichen Gründen niedergelegt hat.

Im Unterallgäu gibt es vier Kreisheimatpfleger, die unterschiedliche Schwerpunkte haben – jeder ist ein ausgewiesener Experte auf

seinem Gebiet. Striebel übernimmt von Niethammer den Bereich der praktischen Denkmalpflege und kümmert sich damit um den Erhalt von denkmalgeschützten Gebäuden und anderen Bauwerken wie historische Friedhöfe, Mauern, Brunnen, Kapellen oder Marterl. Unter anderem berät Striebel Bürger und Gemeinden rund ums Thema und vermittelt zwischen Bauherren und dem Landesamt für Denkmalpflege. Der 50-Jährige ist Diplom-Restaurator und hat unter anderem die „Alte Sölde“ in Kirchheim restauriert. Darüber hinaus betreibt er Bauforschung – zum Beispiel zum Gasthof Alder in Kirchheim oder der Pfarrkirche in Westendorf. Landrat Alex Eder dankt Striebel für die Bereitschaft, das Ehrenamt zu übernehmen. „Ernst Striebel ist für den Aufgabenbereich bestens geeignet und wird das Team der Kreisheimatpflege bereichern und sinnvoll ergänzen“, ist sich der Kreischef sicher.

Gesucht wird noch jemand, der sich mit Wappen, Trachten und Brauchtum im Unterallgäu auskennt

Weitere Heimatpfleger sind Christian Schedler und Markus Fischer aus Mindelheim. Schedler ist für Museen, Sammlungen, Ausstellungen und bewegliches Kulturgut zuständig und berät Bürger in allen Fragen der Kunst, Volkskunde und Heimatgeschichte. Zu Fischers Aufgaben gehört die vor- und frühgeschichtliche Forschung und die Bodendenkmalpflege sowie die grundstücksbezogene Beratung. Kreisheimatpflegerin war auch Monika Zeller aus Illerbeuren, die ihr Amt im Sommer vergangenen Jahres aus persönlichen Gründen ebenfalls aufgegeben hat. Für ihren Tätigkeitsbereich sucht das Landratsamt noch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Zu den Aufgaben gehören Heraldik, Brauchtum, Trachten, Volkslied, Volkstanz, Mundart und Laienspiel sowie die Betreuung der Bibliothek der Heimatpflege. (mz)