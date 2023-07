Mindelheim

12:00 Uhr

Ex-Freundin verprügelt? Fall von häuslicher Gewalt landet vor dem Amtsgericht

Plus Weil er seine Ex-Freundin und ihre Mutter verprügelte, muss er sich vor dem Amtsgericht verantworten. Die Ex-Freundin ist mittlerweile seine Ehefrau.

Von Benedikt Dahlmann

Im Juni 2023 sorgte eine Studie der Organisation Plan International für Aufsehen. Ein Drittel der jungen Männer in Deutschland würde demnach Gewalt gegen Frauen akzeptieren. Kurz nach der Veröffentlichung kamen erste Zweifel an der Methodik und damit an der Glaubwürdigkeit der Studie auf. Das Problem von häuslicher Gewalt besteht dennoch in vielerlei Hinsicht – wie ein Fall am Amtsgericht Memmingen zeigt.

"Sie haben ja Nerven", sagt Rechtsanwältin Anja Mack zu ihrem Mandanten, als dieser um fünf Minuten nach neun in den Verhandlungsraum geschlappt kommt und Unterlagen von seiner Ehefrau entgegennimmt. "Ich musste noch mein Auto umparken", antwortet er. Seine Frau wirft ihm einen verliebten Blick zu. Neben ihr, in einer Babyschale, liegt das zwei Monate alte, gemeinsame Kind von ihr und dem Angeklagten. Dieser hat Glück, denn auch Richter Philipp Dylla hat etwas Verspätung und betritt erst kurz nach ihm den Sitzungssaal, um die Verhandlung wegen häuslicher Gewalt zu beginnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

