Der ASM macht Mindelheim zur Musikstadt

„Das Leben ohne Musik ist einfach ein Irrtum, eine Strapaze, ein Exil“, sagte einst Friedrich Nietzsche. Um den Bürgerinnen und Bürgern im Altlandkreis Mindelheim diese Strapaze zu ersparen, gibt es den Bezirk 10 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM). 48 Mitgliedskapellen und Musikgruppen tragen hier zum guten Ton in der Region bei. Inzwischen sind rund 2250 Musikerinnen und Musiker im Verband aktiv. Heuer feiert der Bezirk sein 75-jähriges Bestehen – und sorgt am Nationalfeiertag für ein einmaliges Klangerlebnis.

Andreas Zündt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87719 Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klangerlebnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis