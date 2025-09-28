Icon Menü
Mindelheim feiert 75 Jahre ASM: Einzigartiges Musikfest in der Innenstadt

Mindelheim

Der ASM macht Mindelheim zur Musikstadt

Zu seinem 75. Geburtstag will der ASM-Bezirk 10 für ein einmaliges Klangerlebnis sorgen.
Von Andreas Zündt
    • |
    • |
    • |
    Am langen Wochenende steht Mindelheim ganz im Zeichen der Blasmusik.
    Am langen Wochenende steht Mindelheim ganz im Zeichen der Blasmusik. Foto: Ralf Lienert

    „Das Leben ohne Musik ist einfach ein Irrtum, eine Strapaze, ein Exil“, sagte einst Friedrich Nietzsche. Um den Bürgerinnen und Bürgern im Altlandkreis Mindelheim diese Strapaze zu ersparen, gibt es den Bezirk 10 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM). 48 Mitgliedskapellen und Musikgruppen tragen hier zum guten Ton in der Region bei. Inzwischen sind rund 2250 Musikerinnen und Musiker im Verband aktiv. Heuer feiert der Bezirk sein 75-jähriges Bestehen – und sorgt am Nationalfeiertag für ein einmaliges Klangerlebnis.

