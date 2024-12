Firma Kleiner ehrt Mitarbeiter und spendet an die Kartei der Not

50 Jubilare mit beeindruckenden 1070 Jahren Betriebszugehörigkeit hat die Konrad Kleiner GmbH aus Mindelheim in diesem Jahr geehrt. 45 Jahre im Unternehmen sind (von links) Wolfgang Mauler, Sieglinde Sirch, Georg Wohlfahrt und Maria Seibold. Zum Jahresende wurde die Belegschaft zu einer Adventsstunde eingeladen. Geschäftsführerin Brigitte Kleiner und weitere Führungskräfte informierten dabei über die Unternehmensentwicklung und gaben einen Ausblick auf das kommende Jahr. Traditionell überreicht die Firma Kleiner zudem jedes Jahr eine Spende an die „Kartei der Not“, um bedürftige Menschen in der Region zu unterstützen.

