Frundsberg geht viral: Festring wirbt mit Online-Videos für das Fest

Um für das Frundsbergfest 2023 auch online zu werben, entstand in der historischen Druckerei der Mindelheimer Zeitung in ein Filmset. Ein Besuch bei den Dreharbeiten.

Ein 300 Jahre alter Dielenboden, kunstvoll gefertigte Butzenfenster und eine Holzdecke im Renaissancestil – wer den rund 25 Quadratmeter großen Raum in der alten Druckerei der Mindelheimer Zeitung betritt, scheint in ein anderes Zeitalter zu treten. Der Eindruck verstärkt sich noch, als ein waschechter Landsknecht die Szenerie betritt: Sein Name ist Luis. Luis Hoyer. Und er hat die Lizenz zu werben.

Denn eben jener kleine Raum, den die Mindelheimer Verlegerfamilie Högel in den vergangenen Monaten von einer Abstellkammer zu einem mittelalterlichen Zimmer umgestalten ließ, wird die Werbetrommel für das Frundsbergfest gerührt. Beziehungsweise: Es wird gedreht.

Ein sogenannter Doppelsöldner führt durch die Filmszenen

„Und du komm’sch au!“, sagt Luis der Landsknecht, pardon „Doppelsöldner“, in die Kamera. Schnitt, fertig. Sein Gesprächspartner, in diesem Fall Niklas Spies, Feldwebel im Fähnlein Helfenstein, hat seine Schuldigkeit getan und darf abtreten. Zuvor hat der 24-Jährige in einem kurzen Dialog mit dem Doppelsöldner Luis die Vorzüge des Helfensteiner Lagers beim Frundsbergfest gepriesen: Leckere Rahmflecken gibt es da, außerdem wird mit Trommeln und Dudelsäcken auf der Bühne musiziert.

Es ist eines von insgesamt 22 Videos, die in den kommenden Wochen auf diversen Social-Media-Kanälen für einen Besuch des Frundsbergfestes werben. Schon vor über einem Jahr, im November 2021, wurde mit dem Dreh begonnen, dann sorgte die erneute, pandemiebedingte Absage des Frundsbergfestes dafür, dass die Videos zunächst nicht ausgestrahlt wurden.

Bei der Mindelheimer Zeitung geht es mittelalterlich zu

Gedreht wird im Mittelalter-Stüble der MZ. Mittendrin in dem geordneten Chaos aus Stativen und Kameras, Lampen und Leichtschirmen, Kabeln und Mehrfachsteckern steht Luis Hoyer. Der 56-jährige Mindelheimer verkörpert auf dem Frundsbergfest einen Doppelsöldner – und ist die Konstante bei den einzelnen Videos.

Er stellt in diesen 22 Szenen die einzelnen Gruppen und Besonderheiten des Frundsbergfestes vor – und schließt stets mit dem Satz. „Und Du kommsch au!“ Angelehnt an das ikonischen Rekrutierungsplakat der US Army mit Uncle Sam aus dem Ersten Weltkrieg und dem Slogan „I want you for U. S. Army“.

Ein echter Landsknecht schwitzt nicht beim Videodreh. Wenn doch, wird schnell Abhilfe geleistet. Foto: Axel Schmidt

„Ich bin dafür eingeteilt worden, weil ich als Laiendarsteller im Theater auf dem Frundsbergfest etwas Erfahrung damit habe, Texte vorzutragen. Wobei ich diesmal nicht allzu viele Probenzeit hatte“, sagt Hoyer. Für ein Theaterstück hat er ein halbes Jahr Zeit, sich neben seinem Beruf als Küchenverkäufer und -designer das Stück einzuprägen. „Diesmal waren es nur vier Wochen“, meint Hoyer. Außerdem sei es etwas ganz anderes, vor der Kamera zu stehen, als vor Publikum auf der Bühne zu agieren.

"Alles abdecken, was das Frundsbergfest in Mindelheim ausmacht"

Doch von Aufregung oder gar textlichem Unvermögen merkt man nichts. Schließlich gehörte Luis Hoyer auch zu jenem Zirkel, der die Storys und Dialoge ersonnen und niedergeschrieben hat. „Wir haben versucht, möglichst alles abzudecken, was das Frundsbergfest ausmacht“, sagt Hoyer. Das Kernteam bestand letztlich aus fünf Leuten: Neben Hoyer zeichneten Johannes Högel, Jochen Schuster, Roland Peter und Max Spies für Inhalt und Umsetzung verantwortlich.

„Man hat sich im Frundsbergfestring ein neues Werbekonzept überlegt“, erklärt Max Spies. Das Hauptaugenmerk sollte dabei auf den Social Media Kanälen liegen. Die Frage war nun: „Was können wir machen, was andere nicht können?“, so Spies. Ein eigener Youtube-Kanal sollte es schließlich sein, mit selbst produzierten Filmbeiträgen. Das Frundsbergfest soll als das beworben werden, was es ist: ein Fest für alle, die Darsteller und die Zuschauer.

Noch einmal kurz den Text sichten: Niklas Spies ist gleich an der Reihe, um das Lager des Fähnleins Helfenstein zu bewerben. Foto: Axel Schmidt

Wichtig war den Machern vor allem eines: „Wir wollten die Leute vor die Kamera kriegen, die das Fest mittragen. Also nicht unbedingt die Hauptleute, die schon qua Amt stets in der Öffentlichkeit stehen“, sagt Max Spies. So kommt eben der Feldwebel Niklas Spies, im wahren Leben Servicetechniker einer Firma für Luft- und Klimatechnik, ins Spiel. Lampenfieber kennt er nicht, schließlich steht er auch im Fasching bei der Mindelonia als Elferrat auf der Bühne. Der Text über die Vorzüge des Helfensteiner Lagers sitzt – bis auf einen kleinen Wackler. „Jetzt nimm’sch schnell an Schluck Bier, dann lauft’s glei besser“, lautet der Tipp von Luis Hoyer. Gesagt, getan. Der Erfolg stellt sich sogleich ein, die Szene ist im Kasten. Niklas Spies ist damit entlassen.

Es geht Schlag auf Schlag: Die Businenbläser sind an der Reihe

Es folgt eine kleine Pause, in der das Gesicht von Luis Hoyer noch einmal nachgepudert wird. Schweißperlen auf der Stirn mögen zwar im Landsknecht-Aufzug historisch korrekt sein, machen sich aber beim Dreh nicht so gut. Die nächsten Gäste sind die Businenbläser.

Derweil wird das Stübchen von den Mediengestaltern der Mindelheimer Zeitung um Peter Ruf schnell umgestaltet. Die Kameras werden anders positioniert, die Beleuchtung entsprechend arrangiert. Schließlich soll nicht immer die gleiche Ecke des Raums als Hintergrund dienen. „Für uns als Medienhaus ist das auch absolutes Neuland. So etwas haben wir noch nie gemacht. Aber es scheint allen Spaß zu machen“, sagt Johannes Högel, der während des Frundsbergfestes den Hauptmann Marquard von Ems vom gleichnamigen Fähnlein verkörpert.

Georg von Frundsberg wachte über die Drehtage. Foto: Axel Schmidt

Vier Drehtage waren anberaumt, ein fünfter war in der Hinterhand. Doch dank guter Organisation und zuverlässiger „Schauspieler“, die ihre Texte gelernt hatten und stets pünktlich kamen, war das Zeitfenster ausreichend. „Jetzt müssen die Filmchen nur noch unters Volk“, sagt Max Spies.

"Das Fest möge beginnen" lautet der Titel der ersten Folge, die ab Samstag, 4. März, 11 Uhr auf Youtube zu sehen ist.

21 weitere Folgen sollen den Menschen in und um Mindelheim Lust machen, das historische Fest im Sommer zu besuchen. Die nächste Folge geht am Sonntag, 12. März, auf dem Youtube-Kanal des Frundsberg Festring, online.