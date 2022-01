Frundsbergfest 2022: Die Entscheidung ist gefallen

Plus Tausende strömen alle drei Jahre nach Mindelheim zum Frundsbergfest. Wegen Corona musste es 2021 abgesagt werden. Nun ist die Entscheidung für 2022 gefallen.

Im Vorjahr 2021 hätte das Frundsbergfest wieder stattfinden sollen. Es musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun sollte es heuer stattfinden. Am Donnerstagabend informierte nun der erste Vorsitzende des Frundsberg Festrings Norbert Sliwockyj die Mitglieder, dass es auch heuer nichts wird mit dem Frundsbergfest. "Der Frundsberg Festring Mindelheim e.V. muss Ihnen leider mitteilen, dass wir uns schweren Herzens dazu entschlossen haben, das Frundsbergfest 2022 abzusagen." Aber: Er hat auch eine gute Nachricht für dieses Jahr.