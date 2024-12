Gemeinsam im Einsatz für ein sakrales Kleinod

Wie im öffentlichen, sind auch im kirchlichen Leben ehrenamtliche Mitarbeiter unentbehrlich. In Mindelheim, einer Stadt mit vielen Kirchen und Kapellen, sind Mesner besonders gefragt. Doch sie sind wie überall Mangelware. So kann sich die Pfarrei St. Stephan glücklich schätzen, dass sich ein vierköpfiges Team um Pflege und Organisation des sakralen Kleinodes „Heilig-Geist-Kapelle“ kümmert.

Zu dessen Aufgaben gehören unter anderem die Kirche auf- und zuzuschließen, Gottesdienste und Anbetungsstunden vorzubereiten, dem Priester liturgische Gewänder anzulegen oder für Blumenschmuck und Sauberkeit im Gotteshaus und an den Außenanlagen zu sorgen. Auch das Plakatieren des Schaukastens am Eingang der Kapelle und dafür Sorge zu tragen, dass immer genügend Opferkerzen da sind, gehört zu den Aufgaben des Mesner-Teams. Für all diese Maßnahmen sind Oswald Erdinger, Ludwig Gilg, die polnische Schwester Janina sowie Barbara Hämmerle und Hans Boxler zuständig. Sie alle üben einen Nebenberuf mit vielen Facetten aus.

Manchmal muss der Mesner auch nachts raus und die Fenster der Heilig-Geist-Kapelle schließen

Gefragt, was sie zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bewogen hat, lautet die einhellige Antwort der kirchlichen Mitarbeiter: „Es liegt uns sehr viel daran, dass es mit den Anbetungen in der Heilig-Geist-Kapelle weitergeht und dieses Kleinod mitten in der Stadt nicht wegen Personalmangel geschlossen werden muss.“ Und Ludwig Gilg wiegelt ab: „Da ich direkt über der Spital-Kapelle wohne, ist der Mesnerdienst für mich nicht sonderlich belastend, auch wenn ich mitunter bei Gewitter und Regen im Sommer nachts raus und die Fenster der Kirche schließen muss.“

Die Gläubigen schätzen auch, dass die Kapelle in Mindelheim beheizt ist

Täglich suchen etwa 30 bis 40 Gläubige aus Mindelheim und Umgebung die Kapelle zum stillen Gebet auf. Oswald Erdinger, der bei Gottesdiensten schon auch mal als Ministrant aushilft, glaubt ihre Motive für das Aufsuchen der „geistlichen Tankstelle“ zu kennen: „Die Besucher wollen Gott danken für eine nach langer Krankheit wieder erlangte Gesundheit oder auch nur Lob und Dank ausdrücken“, sagt er und fügt hinzu: „Ihre Wünsche und Bedürfnisse können die Wallfahrer in ein Heft schreiben, dessen Seiten dann auf dem Altar ausgelegt werden.“ Die Heilig-Geist-Kapelle ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, jeweils mittwochs findet in diesem Zeitraum eine Anbetung für den Frieden in der Welt statt. Schließlich bietet sich das kleine Gotteshaus auch (nach Rücksprache im Pfarrbüro) für private Dank-Gottesdienste an. Und was die Besucher besonders im Winter schätzen ist der Umstand, dass die Kapelle beheizt ist.

Icon Vergrößern Den Altar der Mindelheimer Heilig-Geist-Kapelle ziert ein Gnadenbild der Madonna. Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Den Altar der Mindelheimer Heilig-Geist-Kapelle ziert ein Gnadenbild der Madonna. Foto: Franz Issing

Wenn man es nicht weiß, läuft man womöglich achtlos an dem kleinen Gotteshaus vorbei. Denn die Außenwand des ehemaligen „Heilig-Geist-Spitals“ in der Mindelheimer Maximilianstraße gibt keinen Hinweis darauf, dass sich hinter den Mauern eine Kapelle befindet, die 120 Personen Platz bietet. Das „Heilig-Geist-Spital“ wurde anno 1426 von den Herzögen Ulrich von Teck, dessen Bruder Ludwig und der Stadt Mindelheim gestiftet. Die Spitalkapelle wurde erstmals 1448 geweiht und vielfach saniert. Der Altar mit dem Gnadenbild der Madonna des Münchner Herzogspitals stammt aus dem Jahre 1911. Die Deckengemälde schuf im gleichen Jahr Ernst Holzbaur.