Gibt es vom Bund Fördermittel für die Mindelburg?

Die CSU-Stadtratsfraktion will die Sanierung der Mindelburg voranbringen. Dazu hat sie einen Antrag eingereicht, der in der Stadtratssitzung am Montag, 30. September, ab 18.30 Uhr im Rathaus behandelt wird. Darin fordert die Fraktion eine ganzheitliche Konzeption zur Nutzung der Burganlage. Das könnte sich nicht nur für deren spätere Nutzung lohnen, sondern auch finanziell. Unterstützung erhält sie vom Landtagsabgeordneten der Freien Wähler, Bernhard Pohl.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fördermittel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis