Grob-Werke: Bauarbeiten für Halle 14 haben begonnen

Bereits im Sommer soll die neue Halle der Firma Grob in Mindelheim fertig sein. Was dort entstehen soll.

Die Grob-Werke investieren weiter in die Zukunft. Südlich der Halle 13 sind inzwischen Bauarbeiter der Firma Glass angerückt und haben mit den Arbeiten für die Halle 14 begonnen. Sie soll heuer im Sommer in Betrieb gehen. Die Stadt Mindelheim hat den Weg für den Bau dieser neuen Montagehalle bereits frei gemacht. Auf 16.000 Quadratmetern sollen in der neuen Halle vor allem Anlagen für die Batterietechnik entstehen, wie die Geschäftsleitung der Grob-Werke bereits vor Weihnachten vermeldet hat.