Gutachten über sexuelle Gewalt bei den Maristen: Betroffene sollen sich melden

Die Maristenbrüder in Deutschland haben die Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) damit beauftragt, Fälle von sexualisierter Gewalt in den deutschen Niederlassungen und Einrichtungen des Ordens seit 1945 aufzuarbeiten. Wie die Kanzlei in mitteilt, handle sie bei dem Gutachten als „gänzlich unabhängige Berichterstatter“. WSW hat Erfahrung in der Aufarbeitung von Missbrauchstaten in der katholischen Kirche und hat etwa ein Gutachten im Auftrag des Erzbistums München und Freising erstellt.

Nun kümmern sich die Münchner Juristinnen und Juristen um den Orden der Maristenbrüder. Hier hat zuletzt das Verfahren gegen einen ehemaligen Mindelheimer Frater und Internatsleiter für Schlagzeilen gesorgt, das sich seit Jahren hinzieht. Im Gutachten wird es um sexuelle Gewalt in Einrichtungen in ganz Deutschland gehen. „Im Rahmen der Untersuchung sollen systemische Defizite identifiziert werden, die diese Taten ermöglicht oder zumindest begünstigt haben“, teilt die Kanzlei mit. „Darüber hinaus soll untersucht werden, ob und inwieweit die Leitungsverantwortlichen im Umgang mit den Missbrauchsfällen Fehler gemacht haben.“ Schließlich solle geklärt werden, wie sich die Missbrauchstaten auf die Betroffenen ausgewirkt haben und welche Präventionsmaßnahmen in der Vergangenheit sowie in jüngerer Zeit ergriffen wurden. Auf Basis dieser Erkenntnisse sollen Empfehlungen formuliert werden, wie bestehende Defizite behoben und künftige Schutz- und Präventionsmaßnahmen verbessert werden können.

Aussagen über sexuelle Gewalt: Die Kanzlei sichert Vertraulichkeit zu

Die Kanzlei bittet nun Betroffene und Zeitzeugen sexuellen Missbrauchs in den deutschen Ordenseinrichtungen der Maristen, sich zu melden, um den „von uns eigenverantwortlich zu veröffentlichenden Untersuchungsbericht bestmöglich zu gestalten“. Sie appellieren an Betroffene und Zeugen: „Mit Ihren Informationen und Ihrer Geschichte können Sie zur Aufdeckung und Aufklärung von sexualisierter Gewalt und etwaiger Verantwortlichkeiten von Entscheidungsträgern beitragen.“ Alle Mitteilungen und Gespräche würden absolut vertraulich behandelt, versichert WSW. Ohne ausdrückliche Einwilligung würden keine Informationen weitergegeben, insbesondere nicht an den Orden. Als Ansprechpartner stehen Rechtsanwältin Nata Gladstein und Rechtsanwalt Dr. Martin Pusch zur Verfügung.

Kontakt zur Kanzlei:

Postanschrift: Persönlich/Vertraulich/Verschlossen, Rechtsanwältin Nata Gladstein. Rechtsanwalt Dr. Martin Pusch, LL.M., c/o Westpfahl Spilker Wastl Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 6, 80538 München

E-Mail: n.gladstein.vertraulich@westpfahl-spilker.de oder m.pusch.vertraulich@westpfahl-spilker.de

Telefon: 089/290375-20