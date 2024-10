Während hinter der künftigen Nutzung der Mindelburg noch das eine oder andere Fragezeichen steht, packt die Stadt an anderer Stelle bereits an: In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat mehrere Aufträge vergeben, um den Dachstuhl und die Geschossdecken statisch instand zu setzen. Die Arbeiten sollen bereits in wenigen Wochen beginnen.

