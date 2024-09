Ärger über Strafzettel am ersten Schultag

Am ersten Schultag erlebten einige Eltern in Mindelheim eine unschöne Überraschung: Als sie nach der Einschulung ihrer Kinder zu ihren Autos zurückkehrten, steckte in acht Fällen ein Strafzettel wegen Falschparkens hinter dem Scheibenwischer, verbunden mit einem Bußgeld in Höhe von 55 Euro. Manch einer empfand das als Abzocke. Denn immerhin hätten an diesem Tag noch keine Schulbusse die Förderschule angefahren, sodass auswärtige Kinder zwangsläufig von ihren Eltern zur Schule gebracht werden mussten, schreibt ein Leser. Weil dafür im Bereich der Brennerstraße aber nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen, sei ein Parkchaos absehbar gewesen. Während der Leser deshalb von einer„beabsichtigten Abzocke“ der Stadt ausgeht, gibt diese an, in vielen Fällen bereits kulant gewesen zu sein.

