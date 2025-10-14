Mensch und Maler im Wandel der Zeiten

Die neue Ausstellung im Salon trägt den Titel „Gestern-Heute-Morgen“, zwei Kunstschaffende aus der Region präsentieren ihren Blick auf den Menschen in verschiedenen Zeiten, mal im üppigem Kostüm, mal schlicht und in sich gekehrt, dann in farbumhüllter bloßer Körperlichkeit, dabei haben die beiden das Thema ganz unterschiedlich interpretiert.

Im Oktober steht der Mensch im Mittelpunkt

Der aus Kirchheim stammende Maler Eschenlohe alias Hans Jörg, der zusammen mit seiner Frau Kathrin Jörg den Kunstkreis Eschenlohe mit viel Herzblut und Engagement betreibt, präsentiert eine Werkschau mit Frauenbildern, die er in den zehn Jahren seiner bisherigen Schaffenszeit gemalt hat, wuchtig in ihrer Farbgestaltung und bisweilen radikal in ihrem schonungslosen Blick auf die Körper. Die Bilder aus der Anfangszeit stehen für das Gestern, die im vergangenen und aktuellen Jahr entstandenen Bilder für das Heute. Sein Farbausdruck habe sich geändert, erzählt der Künstler, der sich grundsätzlich viel mit der Entwicklung seiner Kunst und dem Malprozess auseinandersetzt.

Die Bilder von Ingrid Miller sind aus dem Leben gegriffen

Die Künstlerin Ingrid Miller aus Mindelzell indessen hat das Thema auf inhaltlicher Ebene umgesetzt. Nahezu alle Bilder sind explizit für diese Ausstellung entstanden. Im vergangenen Jahr hatte die aus Ursberg stammende Künstlerin eine Einzelausstellung mit Bildern von Uferlandschaften und idyllischen Dörfer am Meer, beruhigende Fluchtpunkte für das innere Gleichgewicht, die sie meist nach in Urlauben entstandenen Fotos zuhause gemalt hat. Auch ihre Menschenbilder verarbeiten teilweise fotografische Vorlagen, etwa das sehr intensive und eindrucksvolle Bild „Der Junge auf der Treppe“ nach einer Fotografie von Oscar Gustav Rejlander, der in den 1860er Jahren als Pionier der Kunstfotografie galt. Das Foto hieß „Homeless“ und zeigt einen obdachlosen Jungen. Auch das Bild eines alten Mannes, der für einen Hund Geige spielt, setzt sich mit dem Thema der Obdachlosigkeit auseinander. Beide Bilder, die eine unterschiedliche Wirkung entfalten, mal beklemmend, mal friedvoll, hat sie zur Unterstreichung der Stimmung in Sepia gemalt. „Obdachlosigkeit ist ein Thema von früher“, sagt Miller, „sowie von Heute, da viele Menschen wieder auf der Flucht sind und die Kinderarmut auch in unserem Land zunimmt.“ Exemplarisch auch ihr Bild von dem Jungen mit dem Leiterwagen, auch er posiert nicht für die Malerin, er läuft durch ihren beobachtenden Blick. Lediglich das kleine Kind scheint einen Blick aus dem Bild auf uns zu werfen.

Geöffnet ist die Ausstellung mittwochs von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Außerdem gibt es einige Veranstaltungen: Am Mittwoch, 15. Oktober, um 19 Uhr liest Tina Schlegel, musikalisch begleitet von Peter Miller. Am Sonntag, 19.Oktober, lädt Kathrin Jörg um 14.30 Uhr zu einem literarischen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ein und am Sonntag, 26. Oktober, um 16 Uhr beenden Ingrid Miller und Eschenlohe ihre Ausstellung mit einer Finissage. Es musizieren Frank Riederle (Gitarre & Gesang) und Peter Miller (Gitarre). Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei.