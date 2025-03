Jobchancen hautnah erleben bei der Ausbildungsmesse BAM

Kommende Woche wird das Forum der Kreisstadt wieder zur gefragten Jobbörse. Mit dem Präsenztag der Berufsausbildungsmesse Mindelheim – kurz: BAM – haben Jugendliche einmal mehr die Gelegenheit, mit namhaften Unternehmen der Region ins Gespräch zu kommen. 84 Firmen, vom kleinen Familienbetrieb bis zum großen Global Player, präsentieren am Freitag, 28. März, sich und ihre Ausbildungsangebote, geben Tipps zur Zukunftsplanung und tauschen sich mit den Fachkräften von morgen aus. Bereits eine Woche eher, ab Donnerstag, 20. März, steht die virtuelle Messe der Hybridveranstaltung unter bam-mindelheim.de zur Verfügung, damit sich die Schülerinnen und Schüler optimal auf den Karrieretag vorbereiten können.

In 15 Jahren hat sich die Messe BAM hervorragend etabliert

„Es freut uns sehr, dass sich die BAM in den vergangenen 15 Jahren so hervorragend etabliert hat und für viele namhafte Firmen inzwischen zum festen Bestandteil der Nachwuchssuche zählt“, sagt Barbara Engel vom Arbeitskreis SchuleWirtschaft, der die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Mindelheimer Zeitung organisiert. „Mit 86 Betrieben und Institutionen ist das Angebot im Web heuer so breit wie nie.“ War die Digitalmesse ursprünglich nur als „Notlösung“ für die Pandemiezeit gedacht, habe sie sich seitdem als wichtiges und beliebtes Element erwiesen. Rund 2000 Besucher informierten sich im vergangenen Jahr an den virtuellen Messeständen über Angebote zu Ausbildung und Studium, sie generierten damit etwa 23.000 Seitenaufrufe. Heuer haben sie dazu bis einschließlich 4. April die Gelegenheit. Und das in verbesserter Form: „Erstmals ist die Online-Messe heuer auch vollumfänglich mit dem Smartphone nutzbar“, erklärt Verleger Johannes Högel, fügt aber hinzu: „Auf einem größeren Bildschirm macht der Besuch aber natürlich mehr Spaß.“

Icon Vergrößern Digital im Internet öffnet die BAM schon früher und dauert über eine Woche. Foto: Andy Zündt Icon Schließen Schließen Digital im Internet öffnet die BAM schon früher und dauert über eine Woche. Foto: Andy Zündt

Für Unterhaltung ist auch am Präsenztag gesorgt. An vielen Ständen können sich die jungen Interessenten gleich an die Praxis wagen. Der Klinikverbund Allgäu etwa lud im Vorjahr dazu ein, sich am Setzen einer Infusionsnadel zu versuchen – an einem Übungsarm aus Gummi versteht sich. Andernorts darf mit Werkzeug hantiert oder auch am Glücksrad gedreht werden, für reichlich Kurzweil ist damit gesorgt. Im Fokus aber steht freilich die Möglichkeit, Auszubildende nach ihren Erfahrungen zu befragen und direkt einen ersten Eindruck bei Personalentscheidern zu hinterlassen. Eine Chance, die man nutzen sollte, zumal angesichts der hohen Zahl an Ausbildungsbetrieben geballt an einem Ort.

Icon Vergrößern Zahlreiche Schülerinnen und Schüler informierten sich im vergangenen Jahr bei der Ausbildungsmesse im Mindelheimer Forum. Foto: Andy Zündt Icon Schließen Schließen Zahlreiche Schülerinnen und Schüler informierten sich im vergangenen Jahr bei der Ausbildungsmesse im Mindelheimer Forum. Foto: Andy Zündt

Kurzum, die Hybridmesse bietet die ideale Plattform, um an der Zukunftsplanung zu feilen, und das sogar besonders gründlich: „Aufgrund der großen Nachfrage haben wir in diesem Jahr die Öffnungszeiten verlängert“, betont Iris Rienks vom Arbeitskreis. Angemeldete Schulklassen sind somit am Freitag, 28. März, von 8.15 bis 12.30 Uhr zum exklusiven Messebesuch ins Mindelheimer Forum eingeladen, die Öffentlichkeit ist von 13 bis 15.30 Uhr herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Die virtuelle Messe unter bam-mindelheim.de steht von 20. März bis 4. April zur Verfügung, eine Anmeldung oder Registrierung ist zur Nutzung nicht erforderlich.

Die Zeitschrift zur Messe wird mit der Unterallgäu Rundschau verteilt

Eine Übersicht der teilnehmenden Aussteller sowie der rund 170 vorgestellten Ausbildungsberufe und Studiengänge sind im Messemagazin zur BAM #2025 zu finden, die am Samstag, 22. März, kostenlos der Unterallgäu Rundschau beiliegt. Exemplare sind außerdem in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung, an teilnehmenden Schulen im Landkreis Unterallgäu sowie auf der Präsenzmesse selbst erhältlich. Weitere Infos unter bam-mindelheim.de