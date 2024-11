Jugendlicher Fahrradfahrer kracht ins Autoheck und haut ab

Ein Jugendlicher wird von der Polizei gesucht, der am Dienstag, gegen 12.45 Uhr, mit seinem Fahrrad einen Auffahrunfall verursacht und sich danach aus dem Staub gemacht hat. Laut Polizei war eine Kleinbusfahrerin auf dem Champagnatsplatz in Mindelheim unterwegs und musste verkehrsbedingt vor einer Brücke halten. Dies übersah offenbar der von hinten kommende Fahrradfahrer und stieß mit seinem Fahrrad gegen das Heck des Kleinbusses. Als die Kleinbusfahrerin sich bei ihm erkundigte, ob er verletzt sei, entfernte sich der junge Mann unerlaubt von der Unfallstelle. Am Kleinbus entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Nach Angaben der Fahrerin des Kleinbusses befanden sich zahlreiche Passanten an der Unfallstelle. Die Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden: 08261 7685-0. (mz)

