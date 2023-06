Kindertag: Wenn der Stadtgraben zum Mittelalter-Spielplatz wird

Einmal während des Frundsbergfestest gehört der Stadtgraben den Kindern: Dann darf mit der Armbrust geschossen, Armbänder gebastelt oder bei Märchen gelauscht werden.

Es ist zu einer liebgewonnenen Tradition geworden: Am Mittwochnachmittag zwischen den beiden Festwochenenden gehört der Mindelheimer Stadtgraben während des Frundsbergfestes den Kindern. Im Lager der Armbrustschützen und des Fähnlein Ems ist dann für die kleinen Festbesucher allerhand geboten. Das lockt auch Besucher aus Übersee nach Mindelheim.

Maria Hörtrich ist aus Australien zum Frundsbergfest gereist

"Ich bin mit dem Frundsbergfest aufgewachsen", sagt Maria Hörtrich. "Deswegen wollte ich es meinen Kindern unbedingt einmal zeigen." In diesem Jahr hat es dann endlich geklappt - und Maria Hörtrich konnte mit ihren Kindern, der achtjährigen Leela und den sechsjährigen Zwillingen Jase und Seydy ihre Heimatstadt besuchen. Denn die dreifache Mutter lebt mittlerweile in Melbourne in Australien. Ausnahmsweise konnte sie ihre Kinder für die Reise ins Mittelalter von der Schule abmelden - unter einer Bedingung: "Sie müssen, wenn sie wieder da sind, einen Vortrag in der Schule über das Fest und die Frundsbergzeit halten."

Deutsch-australische Mittelalterfans: Familie Hörtrich um (hinten von links) Maria, Peter und Irmgard Hörtrich sowie die Kinder (vorne von links) Jase, Leela und Seydy. Foto: Axel Schmidt

Doch wer die drei Kinder und ihre Begeisterung beim Stelzenlaufen oder bei den Holzwurfspielen sieht, merkt, dass das kein Problem sein dürfte. "Wir genießen es in vollen Zügen und sind jeden Tag auf dem Fest", sagt Maria Hörtrich, die ihren Mann einst beim Auslandsstudium in Australien kennengelernt hat.

Holzspiele und Märchenerzählungen beim Kindertag in Mindelheim

Wie die Hörtrichs haben an diesem Nachmittag auch zahlreiche andere Kinder ihren Spaß. Neben Holzspielzeug wie Steckenpferde, Stelzen oder Ringewerfen durften sich die Kleinen auch im Sackhüpfen messen. Im Märchenzelt lauschten die Kinder MZ-Redakteurin Sandra Baumberger bei ihren Geschichten und unter dem großen Baldachin des Fähnlein Ems wurde nach aller Herzenslust gebastelt.

Es ist angerichtet: Die Marketenderinnen vom Fähnlein Ems bastelten mit den Kindern unter anderem Armbänder. Foto: Axel Schmidt

Interessierte Burschen durften eine Rüstung anlegen, andere versuchten sich als Trommler - und sorgten so für Gehör. Für Unerschrockene ging es in den dunklen Kerker an der Stadtmauer, doch auch der kleine Gefängniswagen war unter großem Gejauchze stets gut belegt. "Praktisch, wir holen euch dann in einer Stunde wieder ab", sagte ein Vater lachend zu seinen beiden Söhnen, die gerade in den Wagen geklettert sind.

Fotos mit Georg von Frundsberg sind begehrt

Natürlich gab sich auch der Vater der Landsknechte, Georg von Frundsberg, zusammen mit seiner Frau, Anna von Lodron, die Ehre und posierte für gemeinsame Erinnerungsbilder.

Natürlich darf ein gemeinsames Foto mit Georg von Frundsberg und dessen Frau, Anna von Lodron, nicht fehlen. Foto: Axel Schmidt

Nur wenige Meter weiter, am Fuße des Kirchturms von St. Stephan, konnten die Kinder ihre Zielgenauigkeit beim Armbrustschießen unter Beweis stellen. An drei Schießständen gab es vom Fähnlein Rechberg die nötige Einweisung und Hilfestellung, um den Adler auf der Zielscheibe möglichst gut zu treffen.