Kleintransporter erfasst Fußgängerin

Zum Glück erlitt eine Frau nur leichte Verletzungen, die am Mittwochmittag in der Maximilianstraße in Mindelheim von einem Kleintransporter erfasst wurde. Laut Polizei war der Fahrer des Kleintransporters vom Unteren in Richtung Oberes Tor unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Gerberstraße übersah er eine querende Fußgängerin. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (mz)

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unglück Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis