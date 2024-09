Klinik in der Ukraine wird mit Fenstern aus dem Landratsamt repariert

In den Ostflügel des Landratsamts werden derzeit neue Fenster eingebaut. Da die ausgebauten Holz-Alu-Fenster noch gut in Schuss sind, hat Landrat Alex Eder entschieden, die Fenster mit einem Hilfstransport in die rumänisch-ukrainische Grenzregion Bukowina bringen zu lassen, eine Partnerregion des Bezirks Schwaben. Dort werden die Fenster für ein ukrainisches Kinderkrankenhaus benötigt. Den Hilfstransport organisierte die Ukrainehilfe des Bezirks Schwaben. Der Ostflügel des Landratsamts stammt aus dem Jahr 1986 und wird derzeit energetisch saniert – nach dem Einbau der neuen Fenster wird der Gebäudeteil noch gedämmt.

Ulf Lippmann