Konzertreihe "Orgel um 11" startet wieder mit hochkarätigen Musikern

An fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden werden vom 22. April bis 20. Mai in Mindelheim kurzweilige Orgelmatineen mit herausragenden Organisten angeboten.

Die Konzertreihe "Orgel um 11" in der Mindelheimer Pfarrkirche St. Stephan startet in die achte Saison. Diese Konzerte finden immer samstags um 11 Uhr an der großen Stephanus-Orgel bei freiem Eintritt statt und dauern etwa 45 Minuten. Ein spontaner Besuch vor, während oder nach dem Einkauf am Markt ist jederzeit möglich. Der künstlerische Leiter Michael Lachenmayr konnte unter anderem international gefragte Organisten aus Landsberg, Magdeburg, München und aus Polen gewinnen. Für den Start setzt er sich selbst an die "Königin der Instrumente" und wird unterstützt von Violinist Julian Schad.

Der in Mindelheim geborene Schad stammt aus einer Musikerfamilie und studiert an der Royal Academy of Music in London bei Jack Liebeck und Clio Gould. Er gewann bereits eine Reihe von Preisen und Auszeichnungen, etwa beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" oder Stipendien der Dominik-Pfahlberg-Stiftung. Zudem wurde er im Sommer 2022 mit dem Clarence Myerscough Award der Royal Academy of Music ausgezeichnet. Julian Schad spielte als Solist mit dem Kammerorchester der Musikhochschule Freiburg und ist bereits als Konzertmeister verschiedener Orchester tätig; besonders am Herzen liegt ihm hierbei das Jugendorchester Frisch Gestrichen, das seine Einnahmen für karitative Zwecke spendet.

Julian Schad spielte in großen Orchestern – und nun in Mindelheim

Noch während seines Studiums spielte er zudem seit Juni 2022 regelmäßig in Orchestern wie London Philharmonic, City of Birmingham Symphonie Orchestra, Kammerorchester der Münchner Philharmoniker und anderen.

Michael Lachenmayr hat die Konzertreihe ins Leben gerufen. Foto: Lachenmayr

Michael Lachenmayr studierte unter anderem Kirchenmusik und das Konzertfach Orgel in München bei Edgar Krapp, Bernhard Haas und Bernadetta Šuňavská. Seit Juli 2015 ist er Kirchenmusiker an der Schmid-Orgel von St. Stephan in Mindelheim, wo er 2016 die Konzertzyklen der "Mindelheimer Stephanuskonzerte“ ins Leben rief. Als Organist und Continuospieler geht er einer regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland nach.

Diese Konzerte in der Mindelheimer Kirche St. Stephan sind geplant

Die beiden werden Werke für Violine und Orgel von Arvo Pärt. Johann Sebastian Bach, Claude Debussy und Tomaso Vitali spielen. Vor jedem Konzert wird das ansprechende Jahresprogramm angeboten, das sämtliche Konzertprogramme enthält, sowie Fotos und detaillierte Informationen zu allen Interpreten. Geplant sind folgende weitere Konzerte:

Samstag, 29. April: Mateusz Rzewuski ( Polen )

( ) Samstag, 6. Mai: Winfried Lichtscheidel ( Landsberg am Lech )

) Samstag, 13. Mai: Domorganist Prof. Ruben Sturm ( München )

( ) Samstag, 20. Mai: Matthias Mück ( Magdeburg )

( ) Sonntag, 14. Mai, 17 Uhr: Sonntagskonzert – "Surrexit Dominus", Chorkonzert mit dem Vokalensemble Kempten (Leitung: Benedikt Bonelli ) und Michael Lachenmayr (Orgel). (mz)

Weitere Infos unter: www.stephanuskonzerte.de.