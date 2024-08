Kurioser Fall um ein gestohlenes Ortsschild

Das Richtige tun zu wollen, kann einem zum Verhängnis werden. Das zeigt der Fall eines jungen Mannes aus dem Unterallgäu. Er stand vor dem Memminger Amtsgericht, weil ihm vorgeworfen wurde, das Schild eines Mindelheimer Stadtteils gestohlen zu haben. Die Stadt Mindelheim hat ihm den Schaden in Rechnung gestellt. Dabei hat er die Tat offenbar nicht begangen – zumindest nicht so, wie es die Anklage vermuten ließ.

Mehrere junge Männer sind im Sommer vergangenen Jahres auf dem Weg zu einem Dorffest im Unterallgäu, als sie ein Ortsschild am Wegesrand liegen sehen. Um Schäden am Schild oder Unfälle zu vermeiden, nehmen sie es mit. Vor Ort überreichen sie es dem Bürgermeister des Dorfes, der es zur Seite stellt. Kurz darauf erscheint die Polizei. So erzählt es der Angeklagte, der ohne Anwalt gekommen war, vor Gericht.

Bei der Vernehmung fällt der Beschuldigte negativ auf

Der Vorwurf: Die Männer hätten das Schild gestohlen. Das allerdings bestreitet der Angeklagte. Niemand von ihnen habe das Schild für sich behalten wollen, sagt er vor Gericht. Dass der Fall trotz der vergleichsweise geringen Schadenssumme von 130 Euro trotzdem hier verhandelt wird, liegt laut Richterin Patrizia Rabe vor allem an seinem Verhalten während der Vernehmung vor Ort und im weiteren Verlauf der Ermittlungen.

„Es gab viele Probleme mit ihm“, bestätigt der Polizist, der damals im Einsatz war, als Zeuge vor Gericht. Die Polizei war gerufen worden, weil Anwesende auf dem Dorffest die jungen Männer mit dem Ortsschild gesehen hatten, gibt er an. Der Angeklagte habe sich geweigert, eine Aussage zu machen, sei herumgesprungen, habe dann doch etwas sagen wollen. „Aus einem kleinen Einsatz wurde eine dann eine große Sache“, sagt der Polizist. Außerdem habe sich ein Zeuge, der am Diebstahl beteiligt gewesen sein soll, in Vernehmungen nicht äußern wollen. Vor Gericht bestätigt er jedoch die Aussage des Angeklagten, die Details stimmen überein.

Die Stadt Mindelheim hält trotz Freispruchs an ihrer Zahlungsaufforderung fest

Auch dass die Beschuldigten das Ortsschild noch am selben Tag zusammen mit der Polizei zurückgebracht hätten, geben alle Zeugen, inklusive des Polizisten, übereinstimmend an. Allerdings musste es im Nachhinein von der Stadt Mindelheim neu montiert werden, was diese dem Angeklagten in Rechnung gestellt hat.

„Es ist ein Riesenblödsinn“, stellte die Richterin fest. Eigentlich sei ein solcher Fall keine Sache für das Amtsgericht. Der Richterin bleibt am Ende der Verhandlung nur der Tipp in Richtung des Angeklagten: „Versuchen Sie, sich in Zukunft respektvoll gegenüber der Polizei zu verhalten.“ Ob das Schild tatsächlich an den Bürgermeister übergeben wurde, ließ sich vor Gericht nicht mehr klären. Nach etwa einer Stunde Verhandlung wurde der Angeklagte am Ende des Prozesses freigesprochen. Sogar Staatsanwältin Birle hatte zuvor einen Freispruch gefordert, weil es nicht genug Beweise für eine Verurteilung gebe. Die Stadt Mindelheim hält indes an ihrer Zahlungsaufforderung fest, wie eine Sprecherin auf Anfrage bestätigt.