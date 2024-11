Kuschlig, wild und monochrom: Das sind die Modetrends im Herbst und Winter

Schon beim Betreten der beiden Modegeschäfte „Deschler“ und „Stammel“ in Mindelheim stechen zwei Trends ins Auge: Leo-Look und Fellimitat. „Der Leo-Look ist das Must-have dieser Saison“, bestätigt Katharina Kellner von Deschler. Ergänzt wird er durch Kleidungsstücke aus Fake-Fell. „Für den einen ist die Felljacke ein Alltagsstück, für den anderen eher was für den besonderen Anlass“, sagt Katharina Kellner. Außerdem sei die Teddy-Optik insbesondere bei Jacken sehr gefragt, ebenso wie Pullover mit grobem Strick. „Im Gegensatz zu früher sind die heutigen Strickpullover viel dünner“, sagt Kellner, was den wärmeren Innenräumen zu verdanken sei. Hosen trägt man in dieser Saison weit und in verschiedenen Varianten. Christina Zech vom Modehaus Stammel erklärt, dass man insbesondere mit „Culottes“, also Hosen mit extra weiten Beinen, und „Bootcut“-Hosen mit leicht ausgestellten Beinen voll im Trend liegt. „Eine Schlaghose ist heuer die modische Hose“, betont sie. Auch mit einer Cordhose sind sowohl Damen als auch Herren gut gekleidet.

