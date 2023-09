Leben retten in 112 Minuten: So machen sich Ersthelfer fit

Die meisten Unfälle passieren daheim. Dann kommt es auf rasche Hilfe an. Wie jeder sein Wissen schnell auffrischen kann, zeigt jetzt das Rote Kreuz.

Am heutigen Samstag ist Welttag der Ersten Hilfe. Wer einen Führerschein machen will, muss zuvor einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben. Wer Ersthelfer in einem Betrieb ist oder übungsleiter in einem Sportverein, benötigt ebenfalls einen Erste-Hilfe-Kurs. Dieser umfasst neun Unterrichtseinheiten und dauert einen ganzen Tag. Bei den meisten ist es Jahre her, dass sie sich mit Lebensrettung befasst haben. Entsprechend unsicher fühlen sie sich im Ernstfall, weil das Wissen eingerostet ist. Eine Auffrischung täte Not und könnte Sicherheit geben. Dafür aber einen ganzen Tag zu opfern, dieser Aufwand ist vielen zu groß.

Das Rüstzeug für Ersthelfer gibt es in 112 Minuten

Beim Kreisverband des Roten Kreuzes in Mindelheim haben deshalb immer wieder Menschen angefragt, ob es nicht einen Auffrischungskurs gibt, in dem in überschaubarer Zeit das wichtigste Rüstzeug für Ersthelfer aufgefrischt wird, sagt Rettungssanitäterin Maria Lehner. Die junge Frau studiert Medizin in Würzburg, springt aber seit drei Jahren regelmäßig beim BRK in Mindelheim als Rettungssanitäterin und leitet auch Erste-Hilfe-Kurse.

Jetzt gibt es das passende Angebot in Mindelheim. In 112 Minuten – leicht zu merken wie die Notrufnummer 112 – vermitteln Lehner und ihrer Kolleginnen und Kollegen vom BRK Interessierten die wenigen, effektiven Handgriffe, die jede oder jeder bei einem medizinischen Notfall wissen sollte. „Wir schulen lebenswichtige Dinge wie Wiederbelebung oder was man tun muss bei starken Blutungen“, sagt Lehner. Bei einem Schlaganfall oder Herzinfarkt kommt es auf jede Minute an. Bei akuten, lebensbedrohlichen Zuständen spielt der Faktor Zeit eine ganz entscheidende Rolle. Um dauerhafte Hirnschädigungen zu vermeiden, muss das Hirn nach spätestens drei Minuten wieder mit Sauerstoff versorgt werden. Bis die Profis vom Rettungsdienst vor Ort sind, kommt es deshalb auf den Einsatz der Ersthelfer an.

Die meisten medizinischen Notfälle passieren daheim

Die meisten Notfälle passieren nicht irgendwo, sondern zu Hause. Es sind als in der Regel nicht Fremde, denen man helfen muss, sondern Familienangehörige und Freunde, sagt Maria Lehner. Mehr als 70.000 Menschen erleiden deutschlandweit einen plötzlichen Herz-Kreislaufstillstand. Da der Rettungsdienst im Schnitt acht bis zehn Minuten benötigt, kann eine schnelle Herzdruckmassage von Laien Leben retten. Im europäischen Vergleich tun sich viele Deutsche allerdings schwer damit. Die sogenannte "Laienanimationsquote" liegt bei lediglich 40 Prozent. In Schweden und den Niederlanden werden sogar 80 Prozent erreicht. Vor wenigen Jahren allerdings sah es in Deutschland noch schlechter aus. Da trauten sich nur 20 Prozent der Menschen zu, bei einem Notfall zu helfen.

Dass die Lage in Deutschland allmählich besser wird, hat viel mit den Bemühungen an den Schulen zu tun. In Mindelheim zum Beispiel bietet Dr. Jürgen Auerhammer Kurse für Jugendliche ab der sechsten Klassen von Maristenkolleg und Maria-Ward-Realschule an.

Die Idee des kompakten Erste-Hilfe-Kurses stammt aus Bayreuth

Das neue Kursangebot 112, Erste Hilfe kompakt, geht auf eine Idee des Roten Kreuzes in Bayreuth zurück. Die Kurse dort sind so gut angenommen worden, dass das BRK diese nun bayernweit anbietet. Dabei geht es allein um Praxis, ums Üben. Auf jede Theorie soll verzichtet werden. Es sind fünf Bausteine, die bearbeitet werden sollen: Was ist bei einem Schlaganfall zu tun, was bei einem Herzinfarkt? Was ist zu veranlassen, wenn ein Mensch regungslos aufgefunden wird? Hier üben die Teilnehmer den lebensrettenden Handgriff „Kopf überstrecken“. Ferner geht es Reanimation, um das Freimachen der Atemwege und um die Behandlung lebensbedrohlicher Blutungen.

Nach dem Kurs gibt es allerdings kein offizielles Dokument. Die Teilnahme ersetzt also für Führerscheinkandidaten nicht den Erste-Hilfe-Kurs. „Diese Kurzversion dient allein der Auffrischung“, sagt Lehner. Bis zu 20 Personen können jeweils teilnehmen. Auch Vereine oder Belegschaften können Kurse belegen. Der erste Lehrgang findet am Montag, 19. September, um 19 Uhr im Saal des Roten Kreuzes in Mindelheim im Mühlweg statt. Der Kurs kostet 25 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. www.brkua.de/kurse/erste-hilfe/erste-hilfe.