Mann bei Unfall mit Zug verletzt

Bei einem Unfall mit einem Personenzug ist in der Nacht auf Mittwoch ein Mann in Mindelheim verletzt worden. Die zuständige Bundespolizei ermittelt in dem Fall, kann jedoch über die näheren Umstände und den Unfallhergang noch nichts sagen. „Ein Mann war vom Zug erfasst und anschließend in ein Krankenhaus verbracht worden. Unsere Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von einem Unfall aus“, teilte die Bundespolizei auf Anfrage mit. Die Mindelheimer Feuerwehr war bei dem Einsatz am 28. August gegen zwei Uhr früh ebenfalls im Einsatz. (mz)

Ulf Lippmann