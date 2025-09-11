Polizei durchsucht Wohnung in Mindelheim – was war passiert?

Bereits am frühen Dienstagmorgen hat die Kriminalpolizei Memmingen in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) eine Wohnung durchsucht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, war der Grund für die Hausdurchsuchung, die Tatsache, dass der Bewohner Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet hatte.

Hausdurchsuchung in Mindelheim: Bewohner verhält sich „renitent“

Während des Einsatzes, bei dem die Kriminalpolizei auch von Beamten der Mindelheimer Polizei unterstützt wurde, zeigte sich der beschuldigte Mann laut Polizeibericht „unkooperativ und renitent, sodass er durch die Beamten gefesselt werden musste“. Zudem mussten die Beamten die Wohnung durch das geöffnete Fenster betreten.

Zwei Verletzte nach Durchsuchung in Mindelheim

Im Rahmen der Widerstandshandlung des Beschuldigten wurden er selbst sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht geboten. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen stellte die Polizei das Mobiltelefon, zwei Laptops sowie diverse Datenträger als Beweismittel sicher.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es Dezember 2023 in Ettringen: Damals durchsuchte die Polizei das Anwesen eines Rentners – der sich den Einsatz überhaupt nicht erklären konnte. Was dahintersteckte, lesen Sie hier.

Auch bei einer Razzia Ende des Jahres 2023 in Bad Wörishofen fand die Polizei verbotene Symbole bei einem Verdächtigen. Mit einem Großaufgebot an Spezialkräften stürmte die Polizei im Februar desselben Jahres eine Gaststätte in Bad Wörishofen. Am Ende brachten die Ermittlungen neue Erkenntnisse.

