Mann wirft Molotowcocktails auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Ein polizeibekannter Mann hat am Samstagnachmittag einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße in Mindelheim in Brand gesetzt, indem er mehrere selbst gebaute Molotowcocktails zielgerichtet hinauf warf. Dies teilt die Polizei am Sonntag mit. Anschließend verschaffte er sich der 46-Jährige mittels einer Axt und einer Kettensäge gewaltsam Zutritt zur betreffenden Mietwohnung im ersten Stock, deren Bewohner nicht anwesend war. Dann löschte er den Brand mittels eines ebenfalls selbst mitgebrachten Feuerlöschers.

Brand in Mindelheim: Verursacher ist psychisch auffällig

Der psychisch auffällige Tatverdächtige ließ sich vor Ort durch Polizeibeamte widerstandslos festnehmen. Die Feuerwehr Mindelheim war für Nachlöscharbeiten ebenfalls im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an Wohnung (Balkon sowie Haus- und Wohnungstür) beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Das Motiv dürfte in seit Jahren bestehenden Streitigkeiten des Tatverdächtigen mit einer bislang in der Wohnung lebenden Familie zu suchen sein, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Die Familie war jedoch zwischenzeitlich ausgezogen, was dem 46-Jährigen offenbar nicht bekannt war.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Tatverdächtige am Sonntag durch Brandfahnder der Memminger Kriminalpolizei bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des Verbrechens der schweren Brandstiftung. Der 46-jährige deutsche Staatsangehörige befindet sich nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. (AZ)