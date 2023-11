Mindelheim

vor 18 Min.

Mindelheim muss sparen: Diese Projekte stehen auf der Kippe

Plus Noch im Oktober herrschte Hochstimmung im Stadtrat: Die Einnahmen sprudeln bei zurückgegangenen Ausgaben. Warum die Stadt dennoch einen Sparkurs einschlägt.

Von Johann Stoll

Mitte Oktober hatten der damalige Kämmerer Ronny Herold und Bürgermeister Stephan Winter die Bilanz für das vergangene Jahr 2022 vorgelegt. Und die sah rosig aus.

Der Gesamthaushalt kletterte in Einnahmen und Ausgaben auf stolze 52,7 Millionen Euro. Unverhofft gestiegene Einnahmen im Verwaltungshaushalt führten zudem dazu, dass die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit 6,7 Millionen Euro rund fünfmal höher ausfiel, als von der Kämmerei erwartet. Sie hatte im Haushaltsplan 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Somit ging die Stadt zwar mit einem Schuldenstand von 5,2 Millionen in das Jahr 2023, dem stehen aber 12,3 Millionen an Rücklagen gegenüber.

