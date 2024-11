Mindelheimer Bäder schreiben 652.500 Euro Verlust

Das Hallenbad und das Freibad in Mindelheim haben im Jahr 2022 einen Verlust von 652.500 Euro gemacht, der aus dem Haushalt der Stadt abgedeckt wird. Einnahmen in Höhe von 642.200 Euro standen Ausgaben in Höhe von 1,29 Millionen Euro gegenüber, wie Christian Mayr von der Stadtkämmerei im Mindelheimer Stadtrat erläuterte.

Die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren lagen 2022 bei rund 212.000 Euro und damit weitaus höher als 2021, als der Wert aufgrund der Corona-Pandemie nur 76.000 Euro betrug. Hinzu kommen Erlöse aus dem Kaffeeverkauf, ein Investitionszuschuss für den Neubau der Gaststätte Krähennest, eine Versicherungsentschädigung und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen – insgesamt 35.000 Euro. (home)