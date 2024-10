Mindelheimer Firma BBG feiert 25. Geburtstag: Ein Wechsel steht bevor

Ihr 25-jähriges Bestehen hat die Firma BBG GmbH & Co. KG in Mindelheim mit einem großen Familienfest und rund 300 Gästen gefeiert. Von Kinderschminken und Hüpfburg über einen Barfußpfad bis hin zu einer Reaktionswand und einem Balanceboard war für Unterhaltung gesorgt. Die Band Elior begeisterte die Gäste mit ihrer Musik.

Die Auszubildenden von BBG stellten in der Lehrwerkstatt typische Arbeiten der verschiedenen Ausbildungsberufe vor. Die Gäste hatten die Gelegenheit, selbst eine pneumatische Schaltung nach Plan aufzubauen oder sich ein Namensschild aus Aluminium zu fertigen. Inhaber und Geschäftsführer Hans Brandner dankte dem Team für das Engagement, insbesondere während der schwierigen letzten Jahre. Er kündigte an, dass die Übergabe an seine Söhne Stephan und Sebastian Barton vorbereitet werde. Beide sind seit gut zehn Jahren im Betrieb. Bei BBG in Mindelheim arbeiten rund 100 Menschen, davon 18 Azubis; weltweit hat die Gruppe rund 170 Beschäftigte, die Fertigungslösungen in den Bereichen Automotive, Nutzfahrzeuge, Flugzeugbau sowie Isolations- und Thermotechnik anbieten.