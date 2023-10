Mindelheimer Grundschüler drehen Film übers Frundsbergfest

Was ist so faszinierend am Frundsbergfest? Diese Frage beantworten Kinder der Grundschule Mindelheim in ihrem Kurzfilm, der jetzt gezeigt wurde.

Früh übt sich, wer einmal eine berühmte Filmacherin oder ein bekannter Regisseur werden will: Ein Projekt des Kreisjugendringes(KJR) und der Mindelheimer Grundschule hatte das Zeug dazu, bei jungen Leuten Interesse an dieser Laufbahn zu wecken. So drehte ein Team von Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse unter fachmännischer Anleitung einen Kurzfilm über das Frundsbergfest.

Die Kinder hielten die schönsten Szenen, wie Lagerleben und Festumzug aus ihrem Blickwinkel mit Kamera, Smartphone und Drohne fest und würzten den von ihnen gedrehten Streifen mit zahlreichen Interviews. Die Idee für das Projekt „MN Kids und ihr Frundsbergfest“ hatte Florian Kastenmeier vom Kreisjugendring.

Zusammen mit Florian Kastenmeier (hinten links) und Luca Rippberger setzten Lea Kastenmeier, Clara Schweighofer, Hanna Truetsch, Simon Hundhammer und Philip Pertemov das Frundsbergfest 2023 in ihrem Film in Szene. Foto: Franz Issing

Gedreht wurde unter anderem in der Schule, während des Festzuges, auf der Mindelburg und in der historischen Druckerstube des Verlagshauses Högel. Am Ende sah sich das Team der Hobbyfilmer einem Rohmaterial gegenüber, das für eine Vorführung von zehn Stunden ausgereicht hätte, aber auf zwölf Minuten Laufzeit zusammengeschnitten werden musste. Bei der Nachbearbeitung des Filmmaterials und beim Schnitt half Luca Rippberger vom KJR tatkräftig mit. Für die musikalische Untermalung des Kurzfilms sorgte der Mindelheimer Spielmannszug.

In ihrem Film zeigen die Kinder, was das Mindelheimer Frundsbergfest so besonders macht

Spontan zu filmen, was einem vor die Linse kommt, ist eine Möglichkeit. Besser ist es zu überlegen, was, wie und wo gedreht werden soll. So nahmen sich die jungen Filmemacher viel Zeit für die Vorbereitungen für ihr Erstlingswerk. Dass es sich lohnte mit großer Akribie vorzugehen, wurde bei der Premiere des Filmes im Mindelheimer Forum deutlich. Auf einer Großleinwand lief dort ab, wie sich die Hobbyfilmer zu Hause und in der Schule auf das diesjährige Fest aller Mindelheimer Feste vorbereitet hatten. Zudem wurde in dem Streifen deutlich, was das Frundsbergfest für große und kleine Gäste besonders interessant macht, und warum sich ein Besuch lohnt. Der kleine Philip Pertemov brachte es auf den Punkt: „Als echter Mindelheimer muss man einfach dabei sein und auch mitmachen“, findet er.

Mit tosendem Applaus feierten nach dem Abspann etwa 600 Grundschüler, Lehrkräfte und Eltern die Kinder, deren mit viel Spaß in Szene gesetzter Film unter anderem auch zeigte, was gutes Teamwork ausmacht. Letztlich lehrte das Filmprojekt die kleinen Regisseure auch Medienkompetenz zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und Kompromisse zu schließen. Und auch mit rechtlichen Aspekten mussten sich die Kinder befassen.