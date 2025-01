Mindelheimer Malteser ehren Fluthelfer

Beim Helferfest der Malteser in Mindelheim wurden Ehrenamtliche geehrt, die in ihrer Freizeit älteren Menschen, Jugendlichen oder beim Katastrophenschutz helfen. Carl-Ludwig Graf von Ballestrem, stellvertretender Diözesanleiter der Malteser, begrüßte Manuela Schäfer-Kuhn als neue Erste-Hilfe-Ausbilderin im Team. Die Diözesanoberin der Malteser, Katharina Gräfin von Ballestrem-Fugger, verlieh den Ehrenamtlichen, die beim Sommer-Hochwasser 2024 im Einsatz waren, Fluthelfer-Nadeln. Unser Bild zeigt (von links): Gräfin von Ballestrem-Fugger, Lucy Ritter, Christian Anwander, Hermann Bertel, Stephan Zaspel, Tobias Münst, Lina Schmid und Nicole Schmid. In Abwesenheit geehrt wurden Beatrice Sattler, Florian Putz und Jonas Buck. Die Malteser Katastrophenschutzhelfer in Mindelheim suchen weiter Verstärkung. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 08261 738078.

